Чельцов Василий Гаврилович
Место рожденияРязанская губерния
Дата рождения1800
Дата смерти?.11.1889
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Гавриил Алексеевич
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1828
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чельцов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чельцов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чельцов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Михайлов, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мелиоранская Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Силина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чельцов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Чельцов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рязанская губ., г. Михайлов, Богородице-Рождественская церковь при Свято-Покровском женском монастыре, протоиерей, настоятель
Смерть
?.11.1889
г. Михайлов, Рязанская губерния