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Чельцов Василий Гаврилович

Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

?.11.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Гавриил Алексеевич

Мать: не указана

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Чельцов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чельцов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чельцов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чельцов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Чельцов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Михайлов, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мелиоранская Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Силина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чельцов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чельцов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чельцова Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рязанская губ., г. Михайлов, Богородице-Рождественская церковь при Свято-Покровском женском монастыре, протоиерей, настоятель
Смерть
?.11.1889
г. Михайлов, Рязанская губерния
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