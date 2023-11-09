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Чельцов Иван Васильевич

Место рождения

Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

28.08.1828

Дата смерти

05.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828

Отец: Чельцов Василий Гаврилович

Мать: Чельцова Ольга Николаевна

Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Бракосочетание
17.04.1860

Жена: Чельцова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.11.1862

Сын: Чельцов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.07.1864

Сын: Чельцов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.08.1868

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.11.1872

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
1875

Жена: Чельцова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
30.12.1877

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чельцова Александра Григорьевна

Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
профессор кафедры церковной истории
Смерть
05.03.1878
Saint Petersburg, Russia
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