Чельцов Иван Васильевич
Место рожденияMikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения28.08.1828
Дата смерти05.03.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828
Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Бракосочетание
17.04.1860
Рождение ребёнка
28.11.1862
Сын: Чельцов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.07.1864
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.08.1868
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.11.1872
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
30.12.1877
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чельцова Александра Григорьевна
Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
профессор кафедры церковной истории
Смерть
05.03.1878
Saint Petersburg, Russia