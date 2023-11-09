Чельцова (Федоровская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова (Федоровская) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федоровский Николай Прокопьевич

Мать: Федоровская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Чельцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чельцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чельцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чельцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Чельцов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Михайлов, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мелиоранская Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Силина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чельцов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чельцов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1871
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