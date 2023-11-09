Чельцова (Федоровская) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
28.08.1828
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Mikhaylov, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чельцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чельцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чельцов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Михайлов, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мелиоранская Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Силина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чельцов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Чельцов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чельцов Василий Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1871