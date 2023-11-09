Чельцов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1890
Сын: Чельцов Александр Михайлович
г. Вятка
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чельцов Алексей Михайлович
Вятка
Работа или профессия
Неизвестно
В начале 1910-х — преподаватель немецкого языка Томской духовной семинарии
Смерть
После 1915