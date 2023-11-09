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Чельцов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Чельцов Василий Гаврилович

Мать: Чельцова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чельцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

г. Вятка
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чельцов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вятка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
В начале 1910-х — преподаватель немецкого языка Томской духовной семинарии
Смерть
После 1915
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