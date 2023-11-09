Гавриил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чельцов Василий Гаврилович
Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рязанская и Шацкая епархия, Рязанская губ., Михайловский уезд, с. Перекаль, Никольская церковь, священник
Смерть
После 1799