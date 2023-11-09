Гавриил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1800 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чельцов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рязанская и Шацкая епархия, Рязанская губ., Михайловский уезд, с. Перекаль, Никольская церковь, священник
Смерть
После 1799
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