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Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1749

Дата смерти

08.05.1799

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1749

Отец: Трубецкой Дмитрий Юрьевич

Мать: Трубецкая (Одоевская) Варвара Ивановна

Бракосочетание
1780

Муж: Волконский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
10.11.1790

Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волконский Николай Сергеевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1792

Дочь: Волконская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Волконский Николай Сергеевич

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 84. — С. 79. Метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Архивная копия от 21 апреля 2021 на Wayback Machine.
Смерть
08.05.1799
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 84. — С. 79. Метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Архивная копия от 21 апреля 2021 на Wayback Machine.

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