Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1749
Дата смерти08.05.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1749
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
10.11.1790
Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волконский Николай Сергеевич
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1792
Дочь: Волконская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Волконский Николай Сергеевич
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 84. — С. 79. Метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Архивная копия от 21 апреля 2021 на Wayback Machine.
Смерть
08.05.1799
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 84. — С. 79. Метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Архивная копия от 21 апреля 2021 на Wayback Machine.