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Волконский Николай Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.03.1753

Дата смерти

03.02.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1780

Жена: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.11.1790

Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1792

Дочь: Волконская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 84. — С. 79. Метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Архивная копия от 21 апреля 2021 на Wayback Machine.
Смерть
03.02.1821
Москва, город федерального значения Москва

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