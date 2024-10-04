Волконский Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1753
Дата смерти03.02.1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
10.11.1790
Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1792
Дочь: Волконская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 84. — С. 79. Метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Архивная копия от 21 апреля 2021 на Wayback Machine.
Смерть
03.02.1821