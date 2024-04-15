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Шашов Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шашов Егор Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Шашова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Шашова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Шашова Агафья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашова Агафья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1849
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