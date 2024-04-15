Шашов Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Шашов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Шашова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Шашова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Шашова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашова Агафья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1849