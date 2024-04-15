Шашов Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашов Егор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шашов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шашов Антон Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шашов Яков Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шашов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шашов Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1838
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