Шашов Егор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1838
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Шашов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шашов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шашов Яков Егорович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шашов Иван Егорович
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838