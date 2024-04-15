Шашова Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Шашов Николай Егорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Парасковья Николаевна
Отец ребёнка: Шашов Николай Егорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Шашов Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно