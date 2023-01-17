Моисеева (Печимова) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Печимова) Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 05.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1895

Отец: Печимов Федор Афанасьевич

Мать: Печимова Елизавета Дмитриевна

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Моисеев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Моисеев Николай Петрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1931

Дочь: Клемешова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Моисеев Николай Петрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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