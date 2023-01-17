Моисеева (Печимова) Наталья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1895
Рождение ребёнка
1929
Сын: Моисеев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Моисеев Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1931
Дочь: Клемешова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Моисеев Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно