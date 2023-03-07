Печимов Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1840 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1880
Отец: Печимов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.08.1895
Дочь: Моисеева Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Печимова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898 ст.
Мать ребёнка: Печимова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горичева Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печимов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Печимова Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно