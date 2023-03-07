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Печимов Федор Афанасьевич

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Место рождения

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

С 1840 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1880

Отец: Печимов Афанасий

Мать: не указана

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 05.08.1895

Дочь: Моисеева Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Печимова Елизавета Дмитриевна

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Печимов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Печимова Елизавета Дмитриевна

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горичева Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печимов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Печимова Елизавета Дмитриевна

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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