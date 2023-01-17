Моисеев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Моисеев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Моисеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.06.1931
Дочь: Клемешова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941