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Моисеев Николай Петрович

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Место рождения

Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Моисеев Петр

Мать: не указана

Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Моисеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева Наталья Фёдоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1931

Дочь: Клемешова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева Наталья Фёдоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Наталья Фёдоровна

Смерть
1941
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