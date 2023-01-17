Печимова (Екимова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печимова (Екимова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Вершинино, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Екимов Дмитрий

Мать: не указана

Вершинино, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 05.08.1895

Дочь: Моисеева Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Печимов Федор Афанасьевич

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Печимов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Печимов Федор Афанасьевич

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печимов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Печимов Федор Афанасьевич

Ануфриево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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