Печимова (Екимова) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Екимов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.08.1895
Дочь: Моисеева Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Печимов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1898 ст.
Отец ребёнка: Печимов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печимов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Печимов Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно