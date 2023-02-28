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Наталия Васильева

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

22.02.1885

Пол

Женский

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Василий Гаврилов

Мать: Агафия Никитина

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1842

Муж: Парфен Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Платон Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Косьмин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.02.1885
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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