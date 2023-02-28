Наталия Васильева
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти22.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Василий Гаврилов
Мать: Агафия Никитина
Бракосочетание
08.11.1842
Муж: Парфен Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Платон Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Косьмин
Смерть
22.02.1885