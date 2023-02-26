Агафия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1793

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1796

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1801

Сын: Емельян Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
08.09.1807

Сын: Аким Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Спиридон Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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