Агафия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1793
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1796
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1801
Сын: Емельян Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
08.09.1807
Сын: Аким Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Спиридон Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно