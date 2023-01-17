Дорофеева (Белая) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Белая) Любовь Ильинична

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Место рождения

Новолозоватка, Дніпропетровська область

Дата рождения

16.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Новолозоватка, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1940
Новолозоватка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1956 и 1962

Муж: Дорофеев Леонид Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1962

Дочь: Корнеева Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Дорофеев Леонид Петрович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Руденко Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Дорофеев Леонид Петрович

Место жительства
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область
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