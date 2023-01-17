Дорофеева (Белая) Любовь Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.11.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940
Бракосочетание
Между 1956 и 1962
Рождение ребёнка
29.10.1962
Дочь: Корнеева Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Дорофеев Леонид Петрович
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Руденко Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Дорофеев Леонид Петрович
Место жительства
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область