Корнеева (Дорофеева) Елена Леонидовна
Место рождения
Дата рождения29.10.1962
Дата смерти30.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1962
Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1981
Рождение ребёнка
14.06.1981
Дочь: Лалова Анна Александровна
Отец ребёнка: Корнеев Александр Григорьевич
Место жительства
С 1981
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Кириченко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Корнеев Александр Григорьевич
Смерть
30.09.2018