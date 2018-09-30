Корнеева (Дорофеева) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Дорофеева) Елена Леонидовна

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Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

29.10.1962

Дата смерти

30.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1962

Отец: Дорофеев Леонид Петрович

Мать: Дорофеева Любовь Ильинична

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1962
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1978 и 1981

Муж: Корнеев Александр Григорьевич

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.06.1981

Дочь: Лалова Анна Александровна

Отец ребёнка: Корнеев Александр Григорьевич

Марганец, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1981
Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Кириченко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Корнеев Александр Григорьевич

Марганец, Дніпропетровська область
Смерть
30.09.2018
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