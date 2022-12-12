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Корнеев Александр Григорьевич

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Место рождения

Марганец, Дніпропетровська область

Дата рождения

08.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Марганец, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1956
Марганец, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1978 и 1981

Жена: Корнеева Елена Леонидовна

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.06.1981

Дочь: Лалова Анна Александровна

Мать ребёнка: Корнеева Елена Леонидовна

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Кириченко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Корнеева Елена Леонидовна

Марганец, Дніпропетровська область
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