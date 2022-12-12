Корнеев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1978 и 1981
Рождение ребёнка
14.06.1981
Дочь: Лалова Анна Александровна
Мать ребёнка: Корнеева Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Кириченко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Корнеева Елена Леонидовна