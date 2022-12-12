Руденко (Дорофеева) Валентина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения20.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1965
Место жительства
С 1965
Бракосочетание
Между 1981 и 1987
Рождение ребёнка
12.04.1987
Дочь: Калашникова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Руденко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.05.1989
Сын: Руденко Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Руденко Николай Дмитриевич