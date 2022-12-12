Руденко (Дорофеева) Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко (Дорофеева) Валентина Леонидовна

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Место рождения

Нововоронцовка

Дата рождения

20.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1965

Отец: Дорофеев Леонид Петрович

Мать: Дорофеева Любовь Ильинична

Место жительства
С 1965
Бракосочетание
Между 1981 и 1987

Муж: Руденко Николай Дмитриевич

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1987

Дочь: Калашникова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Руденко Николай Дмитриевич

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.05.1989

Сын: Руденко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Руденко Николай Дмитриевич

Никополь, Дніпропетровська область
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