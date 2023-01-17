Руденко Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1981 и 1987
Рождение ребёнка
12.04.1987
Дочь: Калашникова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Руденко Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
19.05.1989
Сын: Руденко Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Руденко Валентина Леонидовна