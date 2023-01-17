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Руденко Николай Дмитриевич

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Место рождения

Никополь, Дніпропетровська область

Дата рождения

17.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Никополь, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1961
Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1981 и 1987

Жена: Руденко Валентина Леонидовна

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1987

Дочь: Калашникова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Руденко Валентина Леонидовна

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.05.1989

Сын: Руденко Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Руденко Валентина Леонидовна

Никополь, Дніпропетровська область
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