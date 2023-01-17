Антон Герасимович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Герасим Логинович
Мать: Пелагия Гурьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Антоновна
Мать ребёнка: Фекла Кирилловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семен Антонович
Мать ребёнка: Фекла Кирилловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неонилла Антоновна
Мать ребёнка: Фекла Кирилловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Фекла Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно