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Антон Герасимович

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Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Герасим Логинович

Мать: Пелагия Гурьевна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Антоновна

Мать ребёнка: Фекла Кирилловна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Семен Антонович

Мать ребёнка: Фекла Кирилловна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неонилла Антоновна

Мать ребёнка: Фекла Кирилловна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Фекла Кирилловна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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