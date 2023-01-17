Фекла Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Кирилл
Мать: Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Антон Герасимович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семен Антонович
Отец ребёнка: Антон Герасимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неонилла Антоновна
Отец ребёнка: Антон Герасимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно