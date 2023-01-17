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Фекла Кирилловна

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Место рождения

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кирилл

Мать: Параскева Иларионовна

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Антон Герасимович

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Семен Антонович

Отец ребёнка: Антон Герасимович

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неонилла Антоновна

Отец ребёнка: Антон Герасимович

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Герасимович

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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