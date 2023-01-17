Герасим Логинович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Антон Герасимович
Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Гурьевна
Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно