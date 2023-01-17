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Герасим Логинович

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Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Логин

Мать: не указана

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Антон Герасимович

Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Александр Герасимович

Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: Пелагия Гурьевна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Гурьевна

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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