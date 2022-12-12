Дарья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Герасим Логинович
Мать: Пелагия Гурьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Фаддеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно