Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Герасимовна

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Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Герасим Логинович

Мать: Пелагия Гурьевна

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Фаддеевич

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Фаддеевич

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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