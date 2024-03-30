Вологин Алексей Степанович
Место рожденияРоссия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Дата рождения12.02.1907
Дата смерти05.08.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
29.10.1932
Дочь: Жучкова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична
Красноуфимск Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична
Смерть
05.08.1960
Россия, Батурино
Похороны
Неизвестно
Батурино