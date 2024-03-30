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Вологин Алексей Степанович

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Место рождения

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино

Дата рождения

12.02.1907

Дата смерти

05.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907

Отец: Вологин Степан Алексеевич

Мать: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
29.10.1932

Дочь: Жучкова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична

Красноуфимск Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Вологина Анна Фоминична

Смерть
05.08.1960
Россия, Батурино
Похороны
Неизвестно
Батурино
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