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Вологин Степан Алексеевич

Место рождения

ожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вологдин Алексей Терентьевич

Мать: Вологдин Александра Иванова

ожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Вологин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Степановна

Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вологин Василий Степанович

Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вологин Гаврил Степанович

Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинария Степановна

Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
Неизвестно
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
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