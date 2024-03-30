Вологин Степан Алексеевич
Место рожденияожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
ожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1907
Сын: Вологин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Степановна
Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вологин Василий Степанович
Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вологин Гаврил Степанович
Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинария Степановна
Мать ребёнка: Вологина Прасковья Сергеевна
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
Неизвестно
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино