Вологина Прасковья Сергеевна
Место рожденияожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
ожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1907
Сын: Вологин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Степановна
Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вологин Василий Степанович
Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вологин Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинария Степановна
Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
Неизвестно
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино