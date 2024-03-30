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Вологина Прасковья Сергеевна

Место рождения

ожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

ожогино, шатровская волость ялуторский уезд тобольская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Вологин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Степановна

Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вологин Василий Степанович

Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич

Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вологин Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинария Степановна

Отец ребёнка: Вологин Степан Алексеевич

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
Неизвестно
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
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