Вологина (Благинина) Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Благинина) Анна Фоминична

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Место рождения

Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино

Дата рождения

23.09.1910

Дата смерти

Около 09.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910

Отец: Благинин Фома Екимович

Мать: Благинина Елизавета Ивановна

Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
29.10.1932

Дочь: Жучкова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович

Красноуфимск Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович

Смерть
Около 09.02.1981
Междуреченск
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