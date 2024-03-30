Вологина (Благинина) Анна Фоминична
Место рожденияРоссия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Дата рождения23.09.1910
Дата смертиОколо 09.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
29.10.1932
Дочь: Жучкова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович
Красноуфимск Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Вологин Алексей Степанович
Смерть
Около 09.02.1981
Междуреченск