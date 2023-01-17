Рузанов (Рюся) Павел Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов (Рюся) Павел Самуилович

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рюся Самуил

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1892

Дочь: Рюся Елена Павловна

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп. Михаил Самойлов Рюся, Мария Андреева, Елизавета Александрова Киннари
Рождение ребёнка
11.10.1896

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1901

Сын: Рюся Петр Павлович

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Рюся Иоган(Иоанн) Павлович

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1906

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Самуил Павлович

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Ева Павловна

Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова

Восп. Андрей Мултанен,Екатерина Мултанен
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюся Юлиана Адамова

Смерть
14.10.1920
Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
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