Рузанов (Рюся) Павел Самуилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рюся Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1892
Дочь: Рюся Елена Павловна
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Восп. Михаил Самойлов Рюся, Мария Андреева, Елизавета Александрова Киннари
Рождение ребёнка
11.10.1896
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Рождение ребёнка
19.04.1901
Сын: Рюся Петр Павлович
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Рождение ребёнка
08.05.1903
Сын: Рюся Иоган(Иоанн) Павлович
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Рождение ребёнка
24.03.1906
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Рождение ребёнка
20.04.1909
Сын: Самуил Павлович
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Ева Павловна
Мать ребёнка: Рюся Юлиана Адамова
Восп. Андрей Мултанен,Екатерина Мултанен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюся Юлиана Адамова
Смерть
14.10.1920