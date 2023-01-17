Рюся (Федоттайнен) Юлиана Адамова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоттайнен Адам Самсонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1892
Дочь: Рюся Елена Павловна
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Восп. Михаил Самойлов Рюся, Мария Андреева, Елизавета Александрова Киннари
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Рождение ребёнка
19.04.1901
Сын: Рюся Петр Павлович
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Рождение ребёнка
08.05.1903
Сын: Рюся Иоган(Иоанн) Павлович
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Рождение ребёнка
24.03.1906
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Рождение ребёнка
20.04.1909
Сын: Самуил Павлович
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Ева Павловна
Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович
Восп. Андрей Мултанен,Екатерина Мултанен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно