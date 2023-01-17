Рюся (Федоттайнен) Юлиана Адамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюся (Федоттайнен) Юлиана Адамова

Рюся (Федоттайнен) Юлиана Адамова

avatar

Место рождения

Новые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоттайнен Адам Самсонович

Мать: не указана

Новые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1892

Дочь: Рюся Елена Павловна

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп. Михаил Самойлов Рюся, Мария Андреева, Елизавета Александрова Киннари
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1901

Сын: Рюся Петр Павлович

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Рюся Иоган(Иоанн) Павлович

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1906

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Самуил Павлович

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Ева Павловна

Отец ребёнка: Рузанов Павел Самуилович

Восп. Андрей Мултанен,Екатерина Мултанен
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рузанов Павел Самуилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close