Рюся Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рюся Петр Самуилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 02.08.1849
Сын: Рюся Матвей Самоилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рюся Михаил Самойлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно