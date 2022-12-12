Рюся Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся Самуил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Рюся Петр Самуилов

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 02.08.1849

Сын: Рюся Матвей Самоилов

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюся Михаил Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Павел Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Смерть
Неизвестно
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