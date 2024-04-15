Кукса (Котенко) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
30.11.1886 ст.
Андрей Павлович Ковалев
Восприемник
02.04.1887 ст.
Никон Федорович Харченко
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-K?i=602&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.
Сын: Кукса Яков Иванович
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.09.1891 ст.
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
Восприемник
05.11.1892 ст.
Неонила Ивановна Загорулько
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.
Сын: Кукса Тихон Иванович
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
Восприемник
08.01.1894 ст.
Агафья Ивановна Котенко
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.
Дочь: Кукса Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.
Сын: Кукса Петр Иванович
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.
Дочь: Кукса Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-M?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.
Дочь: Кукса Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XQ-5?i=12&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.01.1901 ст.
Сын: Куканко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.
Сын: Кукса Иван Иванович
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-F?i=656&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.01.1904 ст.
Ксения Ивановна Загорулько
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно