Кукса (Котенко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукса (Котенко) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Павлович Ковалев
Восприемник
02.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Никон Федорович Харченко
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Кукса Иван Прокопьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-K?i=602&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.

Сын: Кукса Яков Иванович

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1891 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.11.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Ивановна Загорулько
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.

Сын: Кукса Тихон Иванович

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
08.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Ивановна Котенко
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.

Дочь: Кукса Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.

Сын: Кукса Петр Иванович

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.

Дочь: Кукса Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-M?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Дочь: Кукса Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XQ-5?i=12&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.01.1901 ст.

Сын: Куканко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.

Сын: Кукса Иван Иванович

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-F?i=656&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.01.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Ивановна Загорулько
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.

Сын: Кукса Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Кукса Иван Прокопьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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