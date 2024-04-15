Кукса Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1897 ст.
Дата смерти13.03.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897 ст.
Отец: Кукса Иван Прокопьевич
Мать: Кукса Мария Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-M?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.03.1898 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-Y?i=117&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.03.1898 ст.
на отведенном кладбище