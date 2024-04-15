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Кукса Мария Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.01.1897 ст.

Дата смерти

13.03.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897 ст.

Отец: Кукса Иван Прокопьевич

Мать: Кукса Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-M?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.03.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-Y?i=117&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.03.1898 ст.
на отведенном кладбище
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