Кукса Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.01.1896 ст.
Дата смерти16.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1896 ст.
Отец: Кукса Иван Прокопьевич
Мать: Кукса Мария Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.01.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники Николай (Лемишенко ? ) и Палагея Григориева ...кова | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.03.1896 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C3-D?i=244&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.03.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MY-8?i=413&cc=3511744&cat=1008700