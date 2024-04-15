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Кукса Петр Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.01.1896 ст.

Дата смерти

16.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1896 ст.

Отец: Кукса Иван Прокопьевич

Мать: Кукса Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-L?i=197&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.01.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники Николай (Лемишенко ? ) и Палагея Григориева ...кова | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.03.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C3-D?i=244&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.03.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MY-8?i=413&cc=3511744&cat=1008700
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