Кукса Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1899 ст.
Дата смерти15.03.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899 ст.
Отец: Кукса Иван Прокопьевич
Мать: Кукса Мария Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XQ-5?i=12&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.02.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.03.1900 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DW-M?i=396&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.03.1900 ст.
на кладбище д. Кровной