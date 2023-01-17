Успенский Григорий Федоров
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1736
Отец: Успенский Федор Сидоров
Мать: не указана
Место жительства
28.04.1757
Согласно исповедальной ведомости церкви Успения Пресвятой Богородицы села Бобарыкина за 1757 г. в доме 2 за №3 числится сын дьячка Федора Сидорова, Григорий - 21 год.
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Феона Григорьева
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Григорьева
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Успенский Анисим Григорьев
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Сын: Успенский Давыд Григорьев
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Успенский Федор Григорьев
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федора Григорьева
Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова
Место жительства
1797
Согласно исповедной ведомости 1797 года села Бабарыкина церкви Успения Пресвятой Богородицы числится дьячок в доме №2 Григорий Федоров - 71 год, у него жена Евдокия Иванова - 65 лет. Сын их Федор - 26... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1799