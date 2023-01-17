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Успенский Григорий Федоров

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Место рождения

Успенское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Успенский Федор Сидоров

Мать: не указана

Успенское, Домодедово, Московская область
Место жительства
28.04.1757
Успенское, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости церкви Успения Пресвятой Богородицы села Бобарыкина за 1757 г. в доме 2 за №3 числится сын дьячка Федора Сидорова, Григорий - 21 год.
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Феона Григорьева

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Григорьева

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Успенский Анисим Григорьев

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Успенский Давыд Григорьев

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Успенский Федор Григорьев

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федора Григорьева

Мать ребёнка: Успенская Евдокия Иванова

Успенское, Домодедово, Московская область
Место жительства
1797
Успенское, Домодедово, Московская область
Согласно исповедной ведомости 1797 года села Бабарыкина церкви Успения Пресвятой Богородицы числится дьячок в доме №2 Григорий Федоров - 71 год, у него жена Евдокия Иванова - 65 лет. Сын их Федор - 26... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Евдокия Иванова

Смерть
1799
Успенское, Домодедово, Московская область
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