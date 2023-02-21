Успенский Федор Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Федор Сидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695

Отец: Успенский Сидор Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Успенский Сидор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Ульяна Федорова

Мать ребёнка: не указана

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Праскева Федорова

Мать ребёнка: не указана

Данилово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Успенский Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: не указана

Успенское, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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