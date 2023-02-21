Успенский Федор Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695
Отец: Успенский Сидор Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Ульяна Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Праскева Федорова
Мать ребёнка: не указана
Данилово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1736
Сын: Успенский Григорий Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно