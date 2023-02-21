Успенская (Успенская) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
28.04.1757
Согласно исповедальной ведомости церкви Успения Пресвятой Богородицы села Бобарыкина за 1757 в доме 2 за №4 числится жена сына дьячка Григория Федорова, Евдокия Ивановна - 19 лет.
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Феона Григорьева
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1761
Сын: Успенский Анисим Григорьев
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Сын: Успенский Давыд Григорьев
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Успенский Федор Григорьев
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федора Григорьева
Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно