Успенская (Успенская) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУспенская (Успенская) Евдокия Иванова

Успенская (Успенская) Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
28.04.1757
Успенское, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости церкви Успения Пресвятой Богородицы села Бобарыкина за 1757 в доме 2 за №4 числится жена сына дьячка Григория Федорова, Евдокия Ивановна - 19 лет.
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Феона Григорьева

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Успенский Анисим Григорьев

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Успенский Давыд Григорьев

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Успенский Федор Григорьев

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федора Григорьева

Отец ребёнка: Успенский Григорий Федоров

Успенское, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Григорий Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close