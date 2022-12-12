Вихорна
Ступино, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5734Вихорна, с. каз.при рч. Вихоринке.381451172153Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1333. Вихарны, село бывшее владельческое, при речке Вихаренке, дворов 59, жителей 354, церковь православная, парчев. зав.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Вихорна4013станция Жилево. 589Церковно-приходская школа, парчевая фабрика М. Т. Еремина, трактир 3-го разряда.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20417Вихорнасело54°54'с.ш.37°58'в.д.N-37-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46776000218с Вихорнасело