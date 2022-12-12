село Вихорна, село Вихорна, Ступино, Московская область (на 2019) — Familio

Вихорна

Ступино, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5734Вихорна, с. каз.при рч. Вихоринке.381451172153Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Хатунская волость
1333. Вихарны, село бывшее владельческое, при речке Вихаренке, дворов 59, жителей 354, церковь православная, парчев. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Хатунская волость
Село Вихорна4013станция Жилево. 589Церковно-приходская школа, парчевая фабрика М. Т. Еремина, трактир 3-го разряда.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Ступино
20417Вихорнасело54°54'с.ш.37°58'в.д.N-37-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ступино
46776000218с Вихорнасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close