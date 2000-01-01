Чернцов Кирилл Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцов Кирилл Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернцов Арсений Николаевич

Мать: Чернцова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1876

Сын: Чернцов Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Чернцова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернцова Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Чернцова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернцов Арсений Кириллович

Мать ребёнка: Чернцова Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернцова Софья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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