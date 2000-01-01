Чернцова Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1876

Сын: Чернцов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Чернцов Кирилл Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернцов Арсений Кириллович

Отец ребёнка: Чернцов Кирилл Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернцова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Чернцов Кирилл Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Кирилл Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
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