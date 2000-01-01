Чернцова Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1876
Сын: Чернцов Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Чернцов Кирилл Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернцов Арсений Кириллович
Отец ребёнка: Чернцов Кирилл Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернцова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Чернцов Кирилл Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно