Чернцова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чернцова Евдокия Арсеньевна
Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1847 ст.
Сын: Чернцов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1849 ст.
Сын: Чернцов Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Елизавета Арсеньевна
Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернцов Кирилл Арсеньевич
Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1881 ст.
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния