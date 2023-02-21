Чернцова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чернцова Евдокия Арсеньевна

Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1847 ст.

Сын: Чернцов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.1849 ст.

Сын: Чернцов Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Елизавета Арсеньевна

Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернцов Кирилл Арсеньевич

Отец ребёнка: Чернцов Арсений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Арсений Николаевич

Смерть
21.12.1881 ст.
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
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