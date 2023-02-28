Карпенков Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенков Николай Иванов

Карпенков Николай Иванов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Карпенко (карпенок) Иван Иванов

Мать: Феодосия Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.08.1911

Жена: Карпенкова Марфа Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Карпенков Семён Николаев

Мать ребёнка: Карпенкова Марфа Борисова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Карпенкова Марфа Борисова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Карпенков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Карпенкова Марфа Борисова

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close