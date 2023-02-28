Карпенков Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Карпенко (карпенок) Иван Иванов
Мать: Феодосия Акимова
Бракосочетание
31.08.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913
Мать ребёнка: Карпенкова Марфа Борисова
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Карпенкова Марфа Борисова
Рождение ребёнка
1926
Сын: Карпенков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Карпенкова Марфа Борисова
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно