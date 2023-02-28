Карпенко (Карпенок) Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Карпенок) Иван Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Акимова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Карпенков Николай Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Феодосия Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Карпенко Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1901

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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