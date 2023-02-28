Карпенко (Карпенок) Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Акимова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Феодосия Акимова
Бракосочетание
27.01.1895
Жена: Феодосия Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1896
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Акимова
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: Феодосия Акимова
Рождение ребёнка
25.05.1901
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Акимова
Рождение ребёнка
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно