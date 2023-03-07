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Карпенкова Марфа Борисова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.08.1911

Муж: Карпенков Николай Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Карпенков Семён Николаев

Отец ребёнка: Карпенков Николай Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Карпенков Николай Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Карпенков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Карпенков Николай Иванов

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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