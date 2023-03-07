Карпенкова Марфа Борисова
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913
Отец ребёнка: Карпенков Николай Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Карпенков Николай Иванов
Рождение ребёнка
1926
Сын: Карпенков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Карпенков Николай Иванов
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно