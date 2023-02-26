Буханцова Параскева Стефанова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мерлаков Стефан
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Буханцов Тимофей Лукьянов
Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
26.06.1907
Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
02.09.1909
Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
17.07.1911
Дочь: Ольга Лукьянова
Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
18.06.1913
Дочь: Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
01.08.1915
Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев
Смерть
Неизвестно