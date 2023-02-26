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Буханцова Параскева Стефанова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мерлаков Стефан

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Буханцов Лукьян Алексеев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Буханцов Тимофей Лукьянов

Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.06.1907

Сын: Буханцов Павел Лукьянов

Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Буханцов Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: Ольга Лукьянова

Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Дочь: Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Буханцов Стефан Лукьянов

Отец ребёнка: Буханцов Лукьян Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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