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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Буханцова Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Мерлаков Стефан

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Мерлаков Стефан

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Мерлаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Мерлаков Стефан

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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