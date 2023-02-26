Мерлаков Василий Степанович
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901
Отец: Мерлаков Стефан
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Мерлаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Пятницкое
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: ?
Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Пятницкое
Смерть
Неизвестно