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Мерлаков Василий Степанович

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901

Отец: Мерлаков Стефан

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Мерлаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Пятницкое
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мерлаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Пятницкое
Смерть
Неизвестно
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