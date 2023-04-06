Буханцов Лукьян Алексеев
Место рождения
Дата рождения07.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1876
Бракосочетание
09.02.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Буханцов Тимофей Лукьянов
Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
26.06.1907
Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
02.09.1909
Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
17.07.1911
Дочь: Ольга Лукьянова
Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
18.06.1913
Дочь: Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
01.08.1915
Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова
Смерть
Неизвестно