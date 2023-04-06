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Буханцов Лукьян Алексеев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1876

Отец: Буханцов Алексей Семёнов

Мать: Буханцова Хиония (Фёкла) (Ермилова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Буханцова Параскева Стефанова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Буханцов Тимофей Лукьянов

Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.06.1907

Сын: Буханцов Павел Лукьянов

Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Буханцов Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: Ольга Лукьянова

Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Дочь: Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Буханцов Стефан Лукьянов

Мать ребёнка: Буханцова Параскева Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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